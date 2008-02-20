استکبار در جبهه جدیدی آرمانهای نظام را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد شیردل، صبح امروز در جمع خبرنگاران افتخاری بسیج این استان در مشهد افزود: رسالت خبرنگاران رسالت انبیاست علاوه بر این رسالت مهم جایگاه خبرنگاران نیز در نظام اسلامی جایگاه مقدس است.

معاون هماهنگ کننده منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی با اشاره به اهداف شوم استکبار جهانی و ارائه گزارش تحلیلی از جنگ روانی دشمن علیه نظام اهتمام خبرنگاران را در مقابله با این گونه تهاجمات خواستار شد.

جانشین روابط عمومی و تبلیغات منطقه بسیج خراسان رضوی نیر در این مراسم گفت: در سال جدید در هر پایگاه بسیج یک خبرنگار افتخاری بسیجی فعالیت خواهد کرد.

بها الدینی از فعالیت خبرنگاران افتخاری بسیج در هر پایگاه خبر داد و یادآور شد: به این منظور بسیجیان علاقمند به عرصه اطلاع رسانی و خبرنگاری پس از طی دوره های آموزشی جذب خواهند شد.

وی اظها داشت: تاکنون 690 خبرنگار افتخاری بسیج در خراسان رضوی جذب شده اند که 187 نفر از آنها دوره های مقدماتی و تکمیلی خبرنویسی و گزارش و مصاحبه را گذرانده اند.

بها الدینی بیان داشت: تاکنون سه دوره فشرده روزنامه نگاری برای بسیجیان گذاشته شده و در چهارمین دوره 45 نفر از خواهران و برادران بسیجی طی سه روز دوره تکمیلی خبرنگاری را با همکاری خانه مطبوعات سپری کردند.

بهاالدینی ادامه داد: خبرنگاران افتخاری بسیج، اخبار حوزه و پایگاه و رده های مقاومت بسیج را تهیه و تنظیم و سپس به روابط عمومی بسیج، روزنامه ها و سایتهای خبری ارسال می کنند.