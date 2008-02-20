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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها هنوز ابلاغ نشده است

آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها هنوز ابلاغ نشده است

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها هنوز از سوی کمیسیون زیر بنائی دولت به دستگاههای متولی ابلاغ نشده است.

دکتر سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از یک ماه از تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در کمیسیون زیر بنائی دولت می گذرد اما هنوز این آئین نامه به دستگاههای متولی ابلاغ نشده است اما پیگیری ها نشان می دهد که این آئین نامه به زودی ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: تکالیف دستگاههای متولی در جهت امحاء زباله های عفونی در آئین نامه مشخص شده است اما سازمان محیط زیست ، شهرداری و وزارت بهداشت منتظر دریافت این آئین نامه جهت اجرا هستند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دستگاههای متولی باید بلافاصله پس از ابلاغ این آئین نامه  در جهت اجرای آن وارد عمل شوند.

کد مطلب 642175

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