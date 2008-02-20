اهمیت افزایش اندیشه در دوره کنونی هم تراز با افزایش تخصص است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این روانشناس و استاد دانشگاه تهران صبح امروز در گردهمایی مدیران صنایع و شهرکهای صنعتی شهرستان کرج اظهار داشت: در گذشته گنج در زور بازو بود اما در این دوره گنج، پیروزی و توانمندی در گرو اندیشه و تفکر است و این مقوله به حدی گسترده و دارای اهمیت است که می توان در قالب یک رشته تخصصی در مراکز آموزشی تدریس شود و اتاقهایی با عنوان اتاق فکر برای کمک به مدیران شهری و مدیران صنایع راه اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: اندیشه و تدبیر قبل، بعد و در حین انجام کار یکی از مواردی است که دستیابی به موفقیت را افزایش می دهد و در بسیاری از موارد، اموری که بدون برنامه ریزی و تفکر انجام شود با شکست مواجه می شود و سازمانها و شرکتهایی موفق هستند که ارزش زیادی برای تدبیر، اندیشه و تحقیق قائل هستند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته توانایی در حل مشکلات است و علت توسعه نیافتگی برخی کشورها نیز عدم توانایی برای اندیشیدن و کشف راهکار برای حل مشکلات است.

جلالی یادآور شد: امید به آینده و آرامش در خانه نیز از مواردی است که می تواند میزان بهره وری را افزایش دهد و در دیگر کشورها بر افزایش آگاهی و مهارت برقراری ارتباط در بین اعضای خانواده کار می شود و این مهم مورد توجه قرار می گیرد و روابط خانوادگی و تاثیر آن بر عملکرد فرآندی است که ثابت شده است و در ایران نیز باید بر روی این مسئله سرمایه گذاری شود.

وی همچنین به مدیران صنایع توصیه کرد: بر اساس توصیه های دینی و روانشناسی با کارگران آنگونه رفتار کنند که دوست دارند با آنها رفتار شود.