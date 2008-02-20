طرح ویژه دولت برای ساماندهی یارانه انرژی

محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت برنامه ای برای تغییر تعرفه های برق در سال آتی ندارد، گفت: برای کارآمد کردن اقتصاد در حوزه انرژی، بررسی های جامعی در حال انجام است به نحوی که یارانه های این بخش به شیوه های مناسب تری اختصاص یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در صورت به نتیجه رسیدن این بررسی ها ممکن است مجموعه ای که هم تعرفه ها و هم یارانه ها را در بر می گیرد از سوی دولت اعلام شود.

به گزارش مهر، مجلس در بند "ج" تبصره 11 بودجه سال 86 پیش بینی کرده بود که اگر قیمت تکلیفی فروش برق کمتر از قیمت واقعی برق باشد، دولت باید مابه التفاوت بپردازد. ضمن اینکه در همین سال دولت اجازه هر گونه افزایش قیمتی را به وزارت نیرو درخصوص تعرفه های برق نداد و به نظر می رسد که طرح تثبیت قیمتها همچنان ادامه یابد.

همچنین داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز میزان یارانه سالانه پرداختی به بخش انرژی را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است: اگر برای فقر زدایی برنامه خاصی وجود داشت صرفا این میزان یارانه در کشور مورد نیاز نبود؛ بنابراین یارانه ها در عمل ضد عدالت هستند.