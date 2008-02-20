کانون تب برفکی در کشور به 850 مورد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی خلج، صبح امروز در حاشیه برگزاری سمینار کشوری تب برفکی در فرهنگسرای آیینه اراک در جمع خبرنگاران افزود: تب برفکی درصدر بیماریهای دامی در جهان است که ابتلاء دامها به آن تولید فرآوردهای پروتیئنی را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه سالانه 10 میلیارد تومان برای خرید واکسن و انتقال آن به دامها در کشور هزینه می شود، عنوان کرد: سازمان دامپزشکی از محل اعتبارات دولتی خدمات رایگان ارائه می دهد.

خلج با بیان به اینکه ایران دارای هشت هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک زمینی با سایر کشورهاست، خاطرنشان کرد: کشورهای حاشیه ای ایران اقدامات مناسبی در حوزه دامهای خود ندارد و با انتقال این نوع دامها به داخل کشور به خصوص از مرز شرقی مشکلات در این حوزه افزایش یافته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه از تردد و جابجایی دام بدون مجوز به داخل کشور باید جلوگیری شود گفت: در شرف تدوین تفاهم نامه ای با پایانه ها و نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد کامیونهای دام، طیور، آبزیان و نهادهای آن هستیم و هر گونه جابه جایی باید با مجوز بهداشتی صورت گیرید.

معاون دامپزشکی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه واکسینه دامها علیه تب برفکی در استانهای کشور در قالب دو تا سه فاز 20 روزه انجام می شود، خاطر نشان کرد: 13 تا 14 میلیون نوبت سهم گاو و گاومیش و 20 تا 40 میلیون گوسفند و بز واکسینه می شود.