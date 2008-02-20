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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

"سایه‌های آرزو" روی میز تدوین

مرحله تدوین فیلم تلویزیونی "سایه‌های آرزو" به کارگردانی ابراهیم سلطانی‌فر به زودی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در "سایه‌های آرزو" امین زندگانی، سولماز غنی، عسل بدیعی، شراره دولت‌آبادی، زهرا سعیدی، نیکو خردمند، شبنم مقدمی و ... بازی می‌کنند و داستان آن سه روایت متفاوت درباره مقام مادر است.

عوامل فیلم تلویزیونی "سایه‌های آرزو" عبارتند اکبر تحویلیان تهیه‌کننده، اسفندیار شهیدی مدیر تصویربرداری، رضا کنشلو صدابردار، خاطره خاشعی طراح گریم، شیرین بوریایی دوست طراح صحنه و لباس و دانیال کاشانچی مدیر تولید. مجموعه تلویزیونی "ستاره سهیل" به تهیه‌کنندگی تحویلیان در دهه اول محرم از شبکه اول سیما روی آنتن رفت.

کد مطلب 642207

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