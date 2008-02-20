تولید بنزین و سوخت جت از گازهای گلخانه ای!

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتیکه ایده استثنایی دو دانشمند آزمایشگاه ملی لس آلاموس آمریکا صحیح باشد، امکان راندن خودروهای بنزینی تا 50 سال دیگر نیز فراهم خواهد شد.

دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از این تکنیک منحصربفرد نقش دی اکسید کربن در گسترش گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، جفری مارتین و ویلیام کوبیک دو دانشمندی هستند که این ایده را مطرح کرده اند و آن را "آزادی سبز " عنوان کرده اند.

این ایده اساسی ساده دارد. هوای مملو از گازهای گلخانه ای بر روی محلولی از کربنات پتاسیم وزیده می شود. این محلول به راحتی دی اکسید کربن هوا را جذب می کند.

در ادامه این فرآیند دی اکسید کربن به دام افتاده استخراج شده و با انجام فعل و انفعالات شیمیایی بر روی آن به سوختهایی نظیر متانول، بنزین و حتی سوخت جت تبدیل می شود.