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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

مربی آمریکایی کلاس های آموزش تربیت مربی فردا وارد تهران می شود

« ریچارد کویی» جهت آموزش مربیان پیاده روی بالای 40 سال ایران عصر روز پنجشنبه ( دوم اسفندماه) وارد تهران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی با همکاری بخش آموزش کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشهای همگانی عصر فردا از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران خواهد شد و از روز شنبه کارش را در این کلاس آموزشی آغاز خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه کلاس آموزش تربیت مربی پیاده روی کشورمان با حضور دکتر رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک و عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار خواهد شد.

در این کلاس که از روز شنبه ( 4 اسفندماه جاری) آغاز می شود، 50 مربی برتر پیاده روی کشورمان شامل 20 مربی زن و 30 مربی مرد حضور خواهند داشت که در پایان این دوره ( روز چهارشنبه 8 اسفندماه ) به شرکت کنندگان گواهی مربیگری اهدا خواهد شد.

کلاس آموزش مربیان پیاده روی پس از سه سال و نیم پیگیری فدراسیون ورزشهای همگانی و کمیته ملی المپیک تشکیل می شود و برای نخستین بار است این کلاس با حضور "ریچارد کویی" برگزار می شود. در این کلاس مربیان بالای 40 سال حضور دارند.

کد مطلب 642226

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