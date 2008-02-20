مربی آمریکایی کلاس های آموزش تربیت مربی فردا وارد تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی با همکاری بخش آموزش کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشهای همگانی عصر فردا از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران خواهد شد و از روز شنبه کارش را در این کلاس آموزشی آغاز خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه کلاس آموزش تربیت مربی پیاده روی کشورمان با حضور دکتر رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک و عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار خواهد شد.

در این کلاس که از روز شنبه ( 4 اسفندماه جاری) آغاز می شود، 50 مربی برتر پیاده روی کشورمان شامل 20 مربی زن و 30 مربی مرد حضور خواهند داشت که در پایان این دوره ( روز چهارشنبه 8 اسفندماه ) به شرکت کنندگان گواهی مربیگری اهدا خواهد شد.

کلاس آموزش مربیان پیاده روی پس از سه سال و نیم پیگیری فدراسیون ورزشهای همگانی و کمیته ملی المپیک تشکیل می شود و برای نخستین بار است این کلاس با حضور "ریچارد کویی" برگزار می شود. در این کلاس مربیان بالای 40 سال حضور دارند.