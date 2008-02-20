1500 هکتار از اراضی استان مرکزی جنگل کاری می شود

عزیزالله آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود دو میلیون اصله نهال از انواع گونه های درختان جنگلی مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی استان تولید و برای توسعه فضای سبز استان هزار و 500 هکتار از اراضی استان جنگل کاری می شود.

وی خاطرنشان کرد: از این تولیدات به منظور تامین نهال مورد نیاز بخش جنگل کاری و توسعه فضای سبز و زارعت چوب در استان استفاده می شود.

آجرلو با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای اراضی مناسب و مستعد جنگل کاری و یکی از قطبهای تولید چوب و زارعت صنوبر در سطح کشور است، بیان داشت: در سال جاری حدود 150 هزار اصله نهال از نوع اصلاح شده صنوبر سریع الرشد در نهالستان این سازمان با کیفیت خوب تولید و به صورت رایگان در اختیار کشاورزانی که قصد صنوبر کاری و زارعت چوب را دارند قرار داد شده است.