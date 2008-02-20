به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان در جمع مردم بندرعباس با اشاره به خوی استکباری قدرت های طراز اول جهان، گفت: این قدرت ها برای هیچ ملتی ارزش قائل نیستند و برای اینکه اقتصاد خود را فعال کنند و بر ملت های جهان مسلط شوند، در اتاق های سیاست گذاری خود می نشینند و به دنبال جنگ افروزی در اقصی نقاط جهان هستند تا بدین وسیله بتوانند منافع خود را محقق کنند.

وی افزود: همین قدرت ها امروز یک جرسومه سیاه و کثیف به نام رژیم صهیونیستی در منطقه درست کرده اند که مانند حیوان به جان ملت های منطقه بیفتد تا ضمن اینکه بتوانند سیاست های خود را بر ملت ها تحمیل کنند، حدود 40 میلیارد دلار به کشورهای منطقه اسلحه بفروشند.

رئیس جمهور ادامه داد: این جرسومه فساد در روز روشن و پیش چشم ملت فلسطین یک انسان وطن پرست، مجاهد و شجاع (عماد مغنیه) را که شاخ صهیونیست ها را شکسته بود، به شهادت رساند و سپس جشن و پایکوبی به راه انداخت.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ملت ایران ملتی بافرهنگ، عدالت خواه و عدالت پرور است، گفت: ملت ایران در مناسبات جهانی فقط به دنبال عدالت است. ملت ایران نه دنبال تجاوز به کشوری است و نه از حقوق خود می گذرد و اجازه نمی دهد هیچ قدرت بین المللی حقوقش را پایمال کند.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه امروز به فضل خدا روابط کشورهای منطقه به سمت تعمیق دوستی ها و برادری ها پیش می رود، گفت: ملت ایران دوست و برادر همه ملت های منطقه است و در خوشی ها و سختی ها در کنار آنها خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه کشورهای منطقه دخالت و حضور بیگانگان در منطقه را مخل دوستی و عدالت می دانند، تصریح کرد: امیدوارم کسانی که در امور منطقه دخالت می کنند و هر روز به دنبال ایجاد تفرقه میان ملت های منطقه هستند از ایستادگی ملت ایران عبرت بگیرند و سربازان خود در منطقه را به کشورشان بازگردانند. اگر اشغالگران قصد خدمت دارند بروند به ملت خود خدمت کنند، کشورهای منطقه بی نیاز از خدمت های آنها هستند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سازندگی استان هرمزگان، گفت: استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس امروز به فضل الهی از بهترین استعدادها و فرصت ها بهره مند است. این استان به لحاظ انسانی با استعدادترین، مومن ترین و کوشاترین مردم را دارد. این استان شایستگی آن را دارد که به لحاظ آبادانی و عمران به آبادترین استان کشور تبدیل شود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: باید کاری کنیم زمانی که اسم بندرعباس و هرمزگان به چشم دنیا می رسد دیگر هوس نکنند به خلیج فارس و سایر مناطق دنیا سفر کنند. امروز به فضل خدا این استقاومت و ایستادگی در بین مردم هرمزگان و بندرعباس وجود دارد.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به مصوبات دور اول سفر خود به استان هرمزگان، گفت: تاکنون 56 طرح به طور کامل به بهره داری رسیده و مابقی نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به انتقال خط لوله گاز از عسلویه به هرمزگان، گفت: این پروژه 800 میلیارد تومانی به سرعت در حال اجراست و 64 درصد پیشرفت داشته است. ما امیدواریم تا سال 88 بتوانیم گاز را در سطح استان توزیع کنیم.

رئیس جمهور یادآور شد: بنای دولت این است که با کمک مردم هرمزگان و حمایت از سرمایه گذاری، استان هرمزگان در آینده ای نزدیک به قطب اول صنعتی کشور تبدیل شود.

احمدی نژاد در پایان ضمن تشکر از حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن و حمایت مردم استان هرمزگان از دولت نهم، به مسئولان این استان توصیه کرد تا در جذب نیروی انسانی از نیروهای متخصص بومی و فارغ التحصیلان دانشگاه در این استان استفاده کنند.