نرخ باسوادی در آذربایجان غربی به 8/88 درصد افزایش یافت

کاظم علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: استان آذربایجان غربی در سطح کشور چهارمین استان است که از رشد بهتر باسوادی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: نرخ باسوادی در شهرستان ارومیه 57/81 درصد و در چالدران 17/68 درصد است.

وی در خصوص اجرای طرحهای سواد آموزی در بخشهای مختلف استان اظهار داشت: در بخش کشاورزی یکهزار نفر، چایپاره 500 نفر و در طرح محرومیت زدایی نیز که در تمام سطح استان انجام گرفت 9 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

این مسئول مهمترین چالش سازمان نهضت سواد آموزی استان را سخت شدن جذب سوادآموزان به کلاسها دانست و تصریح کرد: اغلب افراد بالای 50 سال و حتی افراد جوانتر نیز به دلیل فرهنگ و نگرش خاص خانواده و اطرافیان جذب کلاسها نمی شوند.

وی به طرح آموزش مداوم دختران بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: 946 گروه از این افراد به منظور جلوگیری از رجعت به بی سوادی تحت پوشش سازمان قرار گرفته اند که هر گروه شامل 12 نفر است.

علی نژاد همچنین طرح های خدمات مکاتبه ای، مسابقات کتابخوانی ویژه کم سوادان، ماهنامه ویژه افراد کم سواد، تشکیل گروه های پیگیر، کتابخانه سیار، برگزاری نمایشگاههای کتاب ویژه کم سوادان و ... را از مهمترین طرح های اجرا شده عنوان کرد.

رئیس نهضت سواد آموزی خاطرنشان کرد: تاکنون 190 نفر از چهره های موفق که آموزش خود را از کلاسهای سوادآموزی آغاز کرده اند در استان وجود دارد که از این تعداد 150 نفر آموزشیار، 12 نفر دانشجو، 25 نفر در مقطع کارشناسی و سه نفر در مقطع دکترا تحصیل می کنند.