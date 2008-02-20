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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۵

سند توسعه شهرستان آمل برای دو سال آینده تنظیم شد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آمل از تنظیم و تدوین سند توسعه این شهرستان در دو سال آینده خبر داد.

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه این برنامه در قالب چشم انداز 20 ساله شهرستان تدوین شده است، اظهار داشت: سند توسعه شهرستان را یک گروه کارشناسی از یک سال گذشته تاکنون در قالب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام داده است.

وی بیان داشت: سند توسعه شهرستان آمل در دو سال آینده در شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران نیز تصویب شد.

فرماندار آمل خاطرنشان کرد: این سند در سه کارگروه اجتماعی، تولیدی و امور زیربنایی به تصویب رسید.

اکبریان تعداد پروژه های این سند را 88 پروژه با سه هزار و 755 میلیارد ریال بیان کرد و یادآور شد: در این برنامه 33 پروژه در امور زیربنایی، 33 پروژه در بخش اجتماعی و 22 پروژه در بخش تولیدی بوده است.

وی یادآور شد: این اعتبارات از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع داخلی تامین خواهد شد.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 642297

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