نمايشگاه " فرهنگ وهنر ايران " در چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين نمايشگاه با همكاري رايزني فرهنگي ايران در چين و دفتر روابط بين الملل دانشگاه نافكاي برگزار شده است .
بر اساس اين گزارش ، جلوه هاي مختلفي از فرهنگ و هنر ايران از جمله نقاشي هاي مينياتوري ، صنايع مختلف و متنوع دستي ، تصاويري از آثار تاريخي و فرهنگي ، لباس هاي اقوام مختلف ايراني و كتابهايي در معرفي تاريخ و تمدن در معرض نمايش گذاشته شده است .
معاون شهردار شهر تين جين در مراسم افتتاح اين نمايشگاه ضمن ستودن فرهنگ وهنر ايران گفت : فرهنگ ، هنر و تمدن ايران در طول تاريخ همچون ستاره درخشاني در آسمان فرهنگ و هنرملل جهان جلوه گري مي كند .
پروفسور " خوجي شين " رئيس دانشگاه نافكاي نيز اظهار اميدواري كرد : اين گونه اقدام ها موجب گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي علمي ، آموزشي ، فرهنگي و هنري بين دو ملت ايران و چين شود .
گفتني است اين نمايشگاه به مدت 10 روز پذيراي علاقه مندان است .
نظر شما