  1. هنر
  2. سایر
۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۳۰

نمايشگاه " فرهنگ وهنر ايران " در چين

نمايشگاه " فرهنگ وهنر ايران " در چين

نخستين نمايشگاه " فرهنگ و هنر ايران" با حضور جمع كثيري از شخصيت هاي فرهنگي ، اساتيد و دانشجويان دانشگاه نافكاي چين عصر ديروز افتتاح شد .

 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين نمايشگاه با همكاري رايزني فرهنگي ايران در چين و دفتر روابط بين الملل دانشگاه نافكاي برگزار شده است .   
بر اساس اين گزارش ، جلوه هاي مختلفي از فرهنگ و هنر ايران از جمله نقاشي هاي مينياتوري ، صنايع مختلف و متنوع دستي ، تصاويري از آثار تاريخي و فرهنگي ، لباس هاي اقوام مختلف ايراني و كتابهايي در معرفي تاريخ و تمدن در معرض نمايش گذاشته شده است .
معاون شهردار شهر تين جين در مراسم افتتاح اين نمايشگاه ضمن ستودن فرهنگ وهنر ايران گفت : فرهنگ ، هنر و تمدن ايران در طول تاريخ همچون ستاره درخشاني در آسمان فرهنگ و هنرملل جهان جلوه گري مي كند .
پروفسور " خوجي شين " رئيس دانشگاه نافكاي نيز اظهار اميدواري كرد : اين گونه اقدام ها موجب گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي علمي ، آموزشي ، فرهنگي و هنري بين دو ملت ايران و چين شود .
گفتني است اين نمايشگاه به مدت 10 روز پذيراي علاقه مندان است .

کد مطلب 6423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها