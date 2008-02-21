16 پایگاه امداد جاده ای در سطح استان اردبیل احداث می شود

علی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت مورد از پایگاه ها به صورت ساختمان دایمی در محلهای مشخص درحال احداث است و مجهز به آمبولانس و امکانات امدادی است.

وی عنوان کرد: هشت مورد از این تعداد نیز به صورت کانکس با تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز از طریق وزارت بهداشت و درمان در جاده های استان در حال استقرار و راه اندازی است.

محمدیان افزود: پایگاه های دائمی در هشت محور مواصلاتی استان از جمله در سه راهی هیر در شهرستان اردبیل، جعفرآباد در بیله سوار، روستای مرادلو، رضی و لاهرود در مشگین شهر، روستای زیوه در گرمی، گردنه حیران در نمین و گردنه صائین در نیر احداث خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این هشت پایگاه با اعتباری بالغ بر 709 میلیون ریال در حال احداث و تکمیل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل بیان داشت: پایگاه های امداد جاده ای به صورت کانکس نیز در محورهای امیرکندی شهرستان گرمی، بران علیا و سرند در پارس آباد، خلفلو و فیروز آباد در کوثر، هشتجین و کلور در خلخال و کورائیم در نیر در حال راه اندازی است.

وی یادآور شد: همچنین بر اساس مصوبه سفر استانی هیئت دولت، مراحل اجرایی ساختمان ستادی اورژانس 115 استان در اردبیل با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال به زودی آغاز خواهد شد.