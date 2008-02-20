برای آدم های بزرگ شایعه می سازند / متن نامه ام محرمانه است

ناصر حجازی با رد شایعه کناره گیری اش از تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من از این شایعات بی خبرم. نمی دانم چطور این اخبار شکل گرفت. من از سمت خود کناره گیری نکرده ام و در حال حاضر هم کنار تیم در تمرینات حضور دارم.

وی که روز گذشته نامه ای به علی فتح الله زاده ارسال کرده بود از توضیح در خصوص متن نامه خودداری کرد و گفت: متن نامه محرمانه است و نمی توانم بگویم به مدیرعامل باشگاه چه نوشتم. اما همین قدر بگویم که در مورد استعفا و کناره گیری چیزی ننوشتم.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در خصوص اینکه چرا همیشه از اختلاف نظر او و کریمی می گویند و شایعاتی در این زمینه مطرح می شود، گفت: خودتان می گویید:"شایعه". شایعه را که نباید باور کرد. متاسفانه همیشه شایعه اطراف آدم های بزرگ هست. شایعه را که برای آدم های کوچک نمی سازند.

حجازی با رد اختلاف نظر خود با فیروز کریمی گفت: من مشکلی با آقای کریمی ندارم. همیشه در تمرینات حضور دارم و اختلافی نداریم. اینکه در بازی ها و تمرینات حضور می یابم نشان می دهد که هیچ مشکلی بین ما نیست. در نامه ای همه که برای آقای فتح الله زاده نوشتم به این مورد اشاره کردم.

وی با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم فوتبال استقلال گفت: بچه ها برای بازی روز جمعه آماده می شوند. در صورتی که چند پیروزی پی در پی به دست آوریم شرایط بهتر از آنچه هست، خواهد شد.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در خصوص دیدار مقابل سایپا گفت: بازی مشکلی است. اصلا در لیگ بازی آسان نداریم. کما اینکه تیم ما در بازی مقابل شیرین فراز هم در پاره ای از دقایق به مشکل خورد. همه تیم های مقابل استقلال و پرسپولیس انگیزه می گیرند. مدیران باشگاه پاداش های چند میلیونی تعیین می کنند تا تیم شان برنده شود همه اینها باعث می شود که تیم ها مقابل ما بهترین بازی خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: سایپا هم با علم به این مسئله و با توجه به اینکه مسابقات لیگ قهرمانان را پیش رو دارد می آید که بهترین بازی خود را مقابل تیم ما انجام دهد.

حجازی در خصوص شایعه اخراج پیروز قربانی گفت: قربانی اخراج نشده است. به او چند روز استراحت دادیم تا پس از بازی با سایپا با شرایطی بهتر در تمرینات حضور یابد.