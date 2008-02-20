مجلس بعدازظهر امروز جلسه علنی دارد

برای به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دقایقی پیش و پس از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس، از بلندگوهای راهروهای مجلس خبر تشکیل جلسه علنی در ساعت 14 اعلام شد.

این در حالی است که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را پس از حداد عادل، برعهده داشت، در پایان جلسه خطاب به نمایندگان و شنوندگان مذاکرات مجلس اعلام کرد اگر در مصوبات لایحه بودجه ایرادات شورای نگهبان پابرجا باشد، لازم است برای رفع آن، جلسه علنی تشکیل شود که این موضوع از طریق رسانه ها فراخوان می شود.

باهنر همچنین از نمایندگان خواست در صورت تشکیل جلسه مجلس در روزهای آتی در مجلس حاضر شوند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: اگر ایرادی از سوی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه وجود نداشته باشد، طبیعی است تا زمان انتخابات مجلس هشتم، نمایندگان همدیگر را به صورت دسته جمعی نخواهند دید.