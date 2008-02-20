آماده باش سفارت کویت در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای کویت، درحالی که عربستان به اتباع خود هشدار داد ازسفر به لبنان خودداری کنند، سفارت کویت در بیروت نیز از اتباع خود خواست تا از رفت و آمدهای غیر ضروری خود بکاهند و تحرکات خود را کاهش دهند.

"طارق الحمد" کاردار سفارت کویت در لبنان دراین باره گفت : سفارت درحالت آماده باش کامل به سر می برد، تا به کویتی ها در صورت وقوع تحولاتی منفی در اوضاع لبنان کمک کنند.

سفارت کویت درحال حاضر طرحی فوق العاده را برای کویتی های مسافر یا مقیم در لبنان آماده کرده است و از مرکز فرهنگی ( کویت) هم خواسته شد تا فعالیتهای غیر ضروری خود را کاهش دهد و از تجمع در اماکن بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دستوری به سفارت مبنی بر جلوگیری از سفر کویتی ها به لبنان داده نشده است، گفت : ما احساس نمی کنیم که اوضاع لبنان تا آن اندازه خطرناک باشد که نیازی به جلوگیری از سفر کویتی ها به بیروت داشته باشد.

این درحالی است که وزارت امورخارجه عربستان دو روز گذشته در بیانیه ای به اتباع خود هشدار داد با توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی لبنان از سفر به این کشور خودداری کنند.