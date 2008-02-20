به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال 87 کل کشور در حالی با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید که دولت و همچنین برخی نمایندگان با اعلام نظر مجمع تشخیص درباره لایحه بودجه مخالفت کردند.

بر این اساس پنج بند الحاقی به ماده واحده بودجه سال 87 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود، با 114 رأی موافق به تصویب رسید.

به گزارش مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در نامه ای به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ 27/11/1386 در خصوص انطباق لایحه بودجه سال 1387 کل کشور با سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای لحاظ در لایحه ابلاغ می شود.

در نامه هاشمی رفسنجانی همچنین آمده است: متذکر می شود لایحه مزبور مغایرت های فراوانی با سیاست های کلی برنامه چهارم، سیاست های کلی اصل 44 و همچنین چشم انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت های کشور، به اعلام حداقل مغایرت ها بسنده کرده است.

بر اساس این گزارش، آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه 87 را قهراً مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد.

در متن این نامه آمده است: عطف به نامه شورای 187433/787 مورخ 29/11/1386 لایحه بودجه سال 87 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می شود. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.