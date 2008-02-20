به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهره طبیب زاده مشاور رئیس جمهور در امور زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، صبح امروز در سمینار علمی، پژوهشی "صلح، زنان و ادیان الهی" با اشاره به اینکه در دنیای امروز ضرب و شتم و در گیریهایی انجام می شود که نقض حقوق بشر محسوب می شوند، اظهار داشت: بشر امروز با دوری از آموزه های انبیاء الهی به نفس سرکش خود پناه برده و از آن تبعیت می کند که کشتارهای دست جمعی، شکنجه ها، آزار و اذیت و استفاده از بمبهای شیمیایی نمونه هایی از آن به شمار می روند.

وی با بیان اینکه مبنای خداوند وحدت بشری و حاکمیت صلح و آرامش بوده است، تصریح کرد: همه انبیاء الهی سعی در وصول انسان به صلح و برادری میان آحاد مردم داشته اند و جهان بینی بشری، نوع دوستی در تعالیم پیامبران الهی جایگاه ویژه ای داشته است.

دکتر طبیب زاده با تأکید بر اینکه پیامبران الهی با تربیت و تزکیه بشریت سعی در ایجاد و ارتقاء روح همبستگی، گذشت و ایثار نسبت به یکدیگر داشتند، یادآور شد: انسان مادی گرای امروز از تعالیم دینی که انبیاء برای بشر به ارمغان آورده اند، رویگردان است به طوری که دست دین از همه شئون کوتاه و به گرایشهای منفی تنزل یافته است.

مشاور رئیس جمهور در اموز زنان و خانواده با اشاره به اینکه دین به عبادات ظاهری در کنیسه ها، کلیساها و مساجد محدود شده است، گفت: برقراری صلح و عدالت در منطق انبیاء الهی قابل تحقق است که مفاهیمی چون احسان، انفاق، آرامش و امنیت از دیالوگهای رایج آن به شمار می روند.