مهمترین هدف ناتوی فرهنگی تضعیف نهاد خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری صبح امروز در نشست شورای ادارای استان آذربایجان غربی افزود: یکی از اصلی ترین اهداف دشمنان اسلام در طراحی ناتوی فرهنگی برداشتن حریم ها و لطمه زدن به مرز حیا در جامعه و ترویج شهوات و تضعیف نهاد گرم خانواده می باشد.

وی با اشاره به اینکه هیچ موضوعی به اندازه خانواده مهم نیست، ادامه داد: خانواده کانون تولید عاطفه، معرفت دینی، نشاط، امید و سرزندگی، و تولید اخلاق و ادب است و از این حیث باید توجه جدی به مسئله خانواده و جوانان داشت.

حاج علی اکبری حل مشکل ازدواج و اشتغال جوانان را مهمترین دغدغه دولت نهم برشمرد و افزود: دولت نهم در راستای سیاستهای کلان نظام و راهبردی و سند چشم انداز در جهتی حرکت می کند که این مشکلات مرتفع شود.

وی همچنین به اولویت برنامه های اجرایی سازمان ملی جوانان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در زمینه ازدواج، مشارکتها، غنی سازی اوقات فراغت، رفاه و تامین اجتماعی، اشتغال و اعتلای هویت دینی و ملی جوانان برنامه های راهبردی تالیف و طراحی شده است که اجرای این برنامه ها همت و عزم ملی را می طلبد.

رئیس سازمان ملی جوانان با بیان اینکه باید موانع فرهنگی از سر راه جوانان برای تشکیل خانواده برداشته شود، خاطرنشان کرد: باید به جوانان اعتماد و از آنها حمایت و بر کارشان نظارت کرد و نه ترحم زیرا جوانان نیازمند تکریم هستند.

استاندار آذربایجان غربی دیگر سخنران این نشست بود که توجه به مسئله بنیان خانواده و مسائل جوانان را از اولویتهای مدیریتی استان خواند و گفت: توجه بیش از پیش به مسئله بنیان خانواده موجب تقویت منافع ملی کشور بوده و نباید مدیران از این مسئله غفلت کنند و فارغ از تمامی موضوعات به این مسئله توجه و اهتمام جدی داشته باشند.

رحیم قربانی ادامه داد: تقویت منافع ملی و نهاد خانواده از طریق ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن کریم، الگوگیری از ائمه اطهار (ع) و سیره نبوی هموار می شود.

وی افزود: با توجه به موقعیت خاص استان آذربایجان غربی و هم مرز بودن با چهار کشور خارجی و مسئله تهاجمات فرهنگی می طلبد که مدیران استان این موضوع را در صدر توجه خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان نیز در ادامه این نشست به بیان اهداف و عملکرد دانشگاه اشاره کرد و گفت: این دانشگاه هم اکنون دارای 9 مرکز با 47 کد رشته و سه هزار دانشجو در سطح استان فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در شهرستان مهاباد سه مرکز، خوی دو مرکز، و در بوکان و میاندوآب نیز هر کدام یک مرکز آموزش علمی و کاربردی غیرانتفاعی در حال فعالیت است و در سال آتی نیز مراکز جدیدی تاسیس خواهد شد.

حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان و مشاور رئیس جمهور شامگاه دیروز به استان آذربایجان غربی سفر کرده است و دیدار با مدیران استانی و نشست مطبوعاتی از برنامه های آتی وی است.