باشگاه ابومسلم هیچگونه بدهکاری به بازیکنان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی بنی اسد ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: تمام بدهیهای معوقه بازیکنان پرداخت شده و باشگاه هیچگونه بدهی تا پایان بهمن ماه به بازیکنان و مربیان ندارد.

مدیرعامل ابومسلم اظهار داشت: شایعاتی مبنی بر جدا شدن باشگاه ابومسلم از استان خراسان و فروخته شدن این باشگاه به استانی دیگر مطرح شده بود که خوشبختانه این باور در مسئولان استان به وجود آمده که ابومسلم متعلق به خراسان است و کسی نمی تواند ابومسلم را از خراسان بگیرد.

بنی اسد افزود: بر روی کارهای فرهنگی تاکید داریم و هواداری که هتاکی کند هوادار نمی دانیم.

وی تصریح کرد: در جهت خود کفایی باشگاه، سازمان اقتصادی ابومسلم را به وجود آورده ایم و شرکت سرمایه گذاری ابومسلم به زودی راه اندازی خواهد شد.

بنی اسد نیز اظهار داشت: تعاونی مسکن هواداران ابومسلم که عمدتا از قشر متوسط و ضعیف هستند و تعاونی اعتبار ابومسلم نیز به زودی آغاز فعالیت خواهد کرد طراحی ورزشگاه و کمپ اختصاصی ابومسلم در حوالی شاندیز و طرقبه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در باشگاه ابومسلم تنها برروی فوتبال تاکید نمی کنیم.

وی تصریح کرد: تیم بسکتبالی را که اوایل سال تحویل گرفتیم و در رده های پایین قرار داشت با خود باوری به سوپر لیگ بسکتبال کشور رساندیم.

بنی اسد تصریح کرد: تیم هندبال ابومسلم را نیز با هماهنگی ایجاد شده با رئیس فدراسیون در فصل جدید خواهیم داشت و برروی تاسیس تیم های تیر و کمان برنامه ریزی کرده ایم.

وی در خصوص واگذاری سهام باشگاه اذعان داشت: هزینه های باشگاه در هر فصل حداقل 5/2 میلیارد است که بنا شد در قالب شرکت سهامی عام، سهام باشگاه را واگذار کنیم.

بنی اسد اظهار داشت: بخشی از سهام را به مربیان و بازیکنان قدیمی و بخشی را از طریق سهام نیمه دولتی و بخشی را به افراد با تمکن مالی واگذار خواهیم کرد.

وی از تشکیل هیئت امنا و هیئت مدیره باشگاه خبر داد و گفت: هیئت مدیره از افراد حقوقی شامل شهردار و معاون عمرانی استاندار و مدیرکل تربیت بدنی استان تشکیل خواهد شد و چهار نفر از افراد حقیقی دیگر که بعدا اسامی آنها اعلام خواهد شد.