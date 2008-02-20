نمایشگاه کالاهای ایرانی در چین بر گزار می شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه در یکصد دوره قبل، فقط کالاهای صادراتی چین به نمایش گذاشته می شده ولی از یکصد و یکمین دوره علاوه بر کالاهای صادراتی چین، نمایش کالاهای وارداتی مورد نیاز به نمایش گذلشته می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: موضوع فعالیت غرفه های ما در زمینه هایی است که چینی ها در آن موارد مشتاق بودند و اعلام نیاز کردند.

سیدی خاطر نشان کرد: در خصوص اعلام نیاز چینی ها می توان گفت که بیشتر نیاز آنها مواد خام و پتروشیمی است و تجهیزات، ماشین آلات صنعتی، قطعات خودرو، قطعات الکتریکی، تولیدات (IT) و نرم افزار، مواد ساختمانی، تجهیزات آشپزخانه، دکوراسیون، صنایع دستی، تولیدات کشاورزی خصوصاً خشکبار و فرش دستی نیز از دیگر موارد گزارش شده است و غرفه های ما نیز بیشتر در این خصوص فعالیت می کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه بالغ بر ۲۱۴ کشور و بیش از ۱۵ هزار شرکت حضور پیدا می کنند و این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه چین است و دومین نمایشگاه بزرگ دنیا محسوب می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد در خصوص دفعات حضور ایران در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه مشهد نماینده رسمی مرکز تجارت خارجی چین در ایران است و کشور ما اولین بار حضور در این نمایشگاه را تجربه می کند.

سیدی با اشاره به اهمیت نمایشگاههای خارجی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که چین با ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۹۰۰ میلیارد دلار واردات می تواند بازار مناسبی برای ما باشد و تجار ما می توانند با بررسی بازار چین و اجرای نحوه خاص دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی) از این فرصت بهره جویند.

وی گفت: ما در این نمایشگاه چون در قالب غرفه اختصاصی قرار داد بسته شده است و توانسته ایم ۲۵ درصد تخفیف از سازمان توسعه تجارت ایران نیز حدود نیمی از هزینه های غرفه و غرفه آرایی را تقبل می کند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد تاکید کرد: نمایشگاه کانتون در اولین دوره به سال ۱۹۷۵ نمایشگاه برگزار کرد ، مساحت اولیه آن بالغ بر ۵۷۶ هزار متر مربع است. شهر گو آنگجو که نمایشگاه کانتون در آن دایر است مرکز ثروتمند ترین استان چین و شلوغ ترین مرکز تجاری و توریستی جنوب چین است.

وی اظهار داشت: همچنین از دیگر موارد قابل ذکر می توان به برگزاری این نمایشگاه در ۲ فاز اشاره کرد که فاز اول شامل محصولات صنعتی می شود که در ۴۳۰ هزار متر مربع به نمایش گذاشته می شود و فاز دوم محصولات نساجی، پارچه، پوشاک و چرم می باشد که ساختمان آن در مرکز شهر واقع شده است .

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: چین با دارا بودن یک پنجم جمعیت جهان از نظر تولید ناخالص ملی (GDP ) هشتمین کشور بزرگ جهان است و می تواند ارائه کننده فرصتهای نوینی در بخش فروش و بازاریابی به تولید کنندگان و توزیع کنندگان باشد.

این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ آوریل ۲۰۰۸ ( ۲۷ فروردین ماه تا اول اردیبهشت ۸۷) دایر می باشد ، جهت ثبت می توانید حداکثر تا پنجم اسفند ماه با شماره (۵۰۱۹۷۲۸-۰۵۱۱) تماس بگیرند.