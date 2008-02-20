ظرفیت های معدنی میناب ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بصیری ظهر امروز در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود به شهرستان میناب را انجام مطالعات اقتصادی، احداث کارخانه سیمان، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت از تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت : استعدادهای بسیار زیادی در مناطق جنوبی کشورمان ناشناخته مانده است که می توان با بهره گیری از آنها لازمه پیشرفت و توسعه این مناطق را فراهم کرد.
بصیری خاطرنشان کرد: استعدادهای مناسب بسیاری از این منطقه ناشناخته مانده است که لازم است در خصوص آنها اقدامات ویژه صورت گیرد.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت کشور به دلایل شرایط ویژه انقلاب و بروز جنگ تحمیلی شاهد مشکلات زیادی بود، ولی به رغم تمام تنگناها با تهیه و تدوین برنامههای توسعه و توجه برنامهریزان و مدیران و کار و تلاش کارگران کشور توسعه صنعتی یافته است؛ به گونهای که امروز کشور ما از نظر تولید بسیاری از محصولات به ویژه در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی و ساخت برخی تجهیزات به مرز خودکفایی و صادرات رسیده است.
بصیری با بیان اینکه ظرفیتهای ایجاد شده در این دوره افزایش قابل ملاحظهای نسبت به قبل از انقلاب یافته است، افزود: بسیاری از سرمایهگذاریهای انجام شده به مرحله تولید رسیده و زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم آورده است.
وی افزود: در کنار همه این تحولات ساختاری، دگرگونیهایی نیز در محتوای حرکت صنعتی و معدنی کشور صورت گرفته که از روح بلند انقلاب اسلامی ناشی میشود.
نظر شما