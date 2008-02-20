اجرای طرح شناسایی "جوان یاوران" در همدان آغاز شد

علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این طرح از 24 بهمن ماه در استان همدان به اجرا در آمده است.

حسنی یاد آور شد: هدف از اجرای این طرح شناسایی افرادی است که قابلیت و توان مدیریت فرهنگی یک گروه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: جوان یاوران به 3 گروه عالی، متوسط و حد پایه تقسیم بندی می شوند و پس از انتخاب در دوره های آموزشی که در تهران برگزار می شود، شرکت می کنند.

رئیس سازمان ملی جوانان استان همدان خاطر نشان کرد: تا کنون 30 نفر از جوان یاوران در همدان شناسایی شده اند.

حسنی تصریح کرد: در حال حاضر 60 سازمان مردم نهاد تحت پوشش سازمان ملی جوانان استان همدان قرار دارند.