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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۶

11 واحد صنفی تولیدی بزرگ در همدان ایجاد می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و تامین اجتماعی استان همدان گفت: ارائه تسهیلات برای ایجاد یازده واحد صنفی تولیدی بزرگ در استان همدان از محل اعتبارات بنگاه های اشتغالزای زودبازده به تصویب رسید.

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: ایجاد مجتمع ها و کار گاه های قالی بافی دارای بیش از 10 دار قالی، احداث نمایشگاه بزرگ کالایی، ایجاد پایانه صادراتی، احداث سیلو و انبارهای مکانیزه برای ذخیره سازی با ظرفیت 500 تن و احداث سردخانه بالای صفر برای ذخیره سازی میوه و تره بار با ظرفیت حداقل پنج هزار تن از جمله این طرحهاست.

اقلامی اظهار داشت: ایجاد واحد تولید قطعات لاستیکی خودرو، کارگاه تولید و بسته بندی سفال با ظرفیت 300 تن در سال برای صادر کنندگان سفال و تجهیز مراکز تجارت خارجی از دیگر طرحهایی است که ارائه اعتبار برای آنها مد نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تا کنون قرارداد بیش از 32 هزار و 594 طرح اشتغالزا در استان همدان منعقد شده است که پرداخت اعتبار مورد نیاز آنها در حال انجام است.

کد مطلب 642378

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