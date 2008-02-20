11 واحد صنفی تولیدی بزرگ در همدان ایجاد می شود

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: ایجاد مجتمع ها و کار گاه های قالی بافی دارای بیش از 10 دار قالی، احداث نمایشگاه بزرگ کالایی، ایجاد پایانه صادراتی، احداث سیلو و انبارهای مکانیزه برای ذخیره سازی با ظرفیت 500 تن و احداث سردخانه بالای صفر برای ذخیره سازی میوه و تره بار با ظرفیت حداقل پنج هزار تن از جمله این طرحهاست.

اقلامی اظهار داشت: ایجاد واحد تولید قطعات لاستیکی خودرو، کارگاه تولید و بسته بندی سفال با ظرفیت 300 تن در سال برای صادر کنندگان سفال و تجهیز مراکز تجارت خارجی از دیگر طرحهایی است که ارائه اعتبار برای آنها مد نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تا کنون قرارداد بیش از 32 هزار و 594 طرح اشتغالزا در استان همدان منعقد شده است که پرداخت اعتبار مورد نیاز آنها در حال انجام است.