مدعيان تيم ملي تكواندو به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابت ها به منظور انتخاب نفرات برتر جهت تشكيل اردوي آمادگي تيم ملي براي حضور در رقابت هاي بين المللي جام فجر و شانزدهمين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا و اقيانوسيه برگزار خواهد شد.

كليه مدعيان حضور در تيم ملي كه شرايط حضور در اردوي تيم ملي را ندارند مي بايست در اين رقابت ها كه طي روزهاي 21 و 22 اسفند در شهر زاهدان برگزار خواهد شد ، شركت كنند. پيش از اين از سوي مربيان تيم ملي نفراتي كه در رقابت هاي جام جهاني ، دانشجويان جهان و رقابت هاي جهاني آلمان كه صاحب مدال شده اند و همچنين نفرات برتر ليگ كه نيمي از مسابقات را با پيروزي پشت سر گذاشته اند بدون حضور در مسابقات انتخابي به اردو دعوت شدند.