جمع آوری 219 میلیون تومان نذورات مردمی از ضریح امامزاده عبدالله همدان

جواد بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: ضریح امامزاده عبدالله همدان در پایان بهمن ماه امسال غبار روبی شد که 25 میلیون تومان از محل نذورات مردمی در یک ماه اخیرجمع آوری شد.

بهادر با بیان اینکه این نذورات صرف تکمیل و ساخت محوطه بقعه امامزاده عبدالله همدان می شود، اظهار داشت: در حال حاضر عمران و ساخت زیارتگاه جدید امامزاده عبدالله همدان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: 80 درصد از نذورات مردم صرف انجام فعالیتهای عمرانی و 20 درصد نیز صرف تامین هزینه سوخت و حقوق پرسنل می شود.

مسئول نظارت بر بقاع متبرکه استان همدان تصریح کرد: از آنجایی که تکمیل زیارتگاه جدید امامزاده عبدالله همدان از محل نذورات مردمی انجام می شود حداقل دو سال دیگر برای تکمیل این طرح زمان نیاز است.