به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر محمدی مسئول کمیته اجتماعی ائتلاف فراگیر اصولگرایان پیش از ظهر امروز در اولین نشست خبری این ائتلاف در پاسخ به سئوالی درباره ارتباط ائتلاف فراگیر با آقایان لاریجانی، رضایی و قالیباف اظهار داشت: برای نهایی کردن لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان تا کنون زحمت های زیادی کشیده شده و به طور طبیعی هر جا لیستی شایسته ارائه شود مورد اقبال نخبگان جامعه خواهد بود.

وی افزود: این افراد نیز همچون سایر نخبگان کشور از لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم حمایت خواهند کرد.

میر محمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وجه تمایز ائتلاف فراگیر اصولگرایان با جبهه متحد، با اشاره به غیر دولتی بودن این ائتلاف گفت: غیردولتی بودن برای ما به معنای استقلال رای و پیگیری آرمان‌های امام، رهبری و موازین قانون اساسی است.

نماینده قم در مجلس هفتم، با تاکید بر اینکه ائتلاف فراگیر اصولگرایان به معنای واقعی فراگیر است و به هیچ جریان خاص و یا دولت وابستگی ندارد، گفت: در هر حال ما با دولت و جبهه متحد اصولگرایان هیچ گونه تقابلی نداریم بلکه بر اساس نقد منصفانه خواهان همکاری سه قوه هستیم.

مسئول کمیته اجتماعی ائتلاف فراگیر اصولگرایان ادامه داد: اگر تفکری سیستمی و نظام مند داشته باشیم کارآمدی نظام را مربوط به کارکرد مطلوب هر سه قوه می دانیم لذا در این مسئله خاص بایستی دنبال کارآمدی کل نظام و بنا به فرموده امام راحل (ره) مجلسی در راس امور باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره نقش روحانیت در ائتلاف فراگیر اصولگرایان، اظهار داشت: نقش و جایگاه روحانیت همواره پیشتازی در مسیر سیاسی است لذا نباید روحانیت را دنباله رو گروه های سیاسی دیگر دانست.

میر محمدی ادامه داد: ائتلاف فراگیر اصولگرایان بر مبنای پیشتازی روحانیت در مسیر سیاسی کشور کار خود را آغاز کرده و این مشی را تا انتخابات حفظ خواهد کرد.

نماینده قم در مجلس هفتم، در پاسخ به سئوالی در این باره که آیا شکل گیری ائتلاف فراگیر اصولگرایان باعث انشعاب در جریان اصولگرایی نخواهد شد، تصریح کرد: اصل اصولگرایی در نظام ما چنین است که اصلاح طلبی را به دنبال دارد بنابراین باید دید که چه کسانی با سهم خواهی و تنگ نظری قصد محاصره اصولگرایی را در دایره تنگ دارند و آنان را نوعی انشعاب در این جریان دانست.

وی کارآمدی را یکی از ارکان اصولگرایی خواند و افزود: اگر نیروهای مومن، کارآمد و دانشمند به عرصه انتخابات پای بگذارند و مردم بر اساس رای خود آنان را انتخاب کرده و از رای دادن به افرادی که همواره شعار داده اند خودداری کنند باید آن جریان را سرزنش کرد که این اصول و ارکان اصولگرایی را رعایت نکرده اند.

مسئول کمیته اجتماعی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تایید صلاحیت های اخیر از سوی شورای نگهبان باعث رقابتی تر شدن فضای انتخابات خواهد شد یا خیر، گفت: نباید در هیئت های اجرایی شاهد چنین رد صلاحیت های گسترده ای می بودیم ولی شورای نگهبان در مدت کوتاهی که برای بررسی های مجدد وقت داشته کار خود را به خوبی انجام داده و با اطمینانی که به شورای نگهبان داریم امیدواریم حق رعایت شود.

نماینده قم در مجلس هفتم، با اشاره به مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در ائتلاف فراگیر اصولگرایان اظهار داشت: هدف اصلی ما تحقق سند چشم انداز بیست ساله توسعه است که مسائل مختلفی از جمله مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس هشتم برنامه پنج ساله توسعه را نیز باید تدوین کند، در برنامه های ائتلاف فراگیر اصولگرایان به دنبال پوشاندن ضعف های برنامه چهارم هستند.

میر محمدی در پایان با بیان اینکه ائتلاف فراگیر اصولگرایان نقش مردم را در انتخابات واقعی می داند و به هیچ عنوان به دنبال استفاده ابزاری از آنها نیست، خاطر نشان کرد: این امر باعث خسارت به نظام خواهد شد، لذا به دنبال کرامت انسانی و ایفای نقش مردم هستیم و معتقدیم آنها نظارت همگانی خود را از طریق نهادهای دولتی، غیر دولتی و رسانه ها بر منتخبان خود دنبال خواهند کرد.