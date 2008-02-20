دانشگاه در انتخابات مجلس شرکت موثر و فعال داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در حاشیه مراسم تقدیر از اساتید نمونه در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه تمهیدات دانشگاه آزاد اسلامی درباره شرکت موثر و فعال این دانشگاه در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها عنوان کرد: امروز بحث ما این مورد نبود اما پیام من شرکت موثر و فعال در انتخابات است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به رسانه های تصویری نیز گفت : اساتید بزرگترین سهم در دانشگاه را بر عهده دارند بنابراین قبل از هر چیز باید شان و جایگاه بلند اساتید را حفظ کنیم و مشکلات آموزشی، پژوهشی را رفع و امکاناتی که برای ادامه کار کمک می کند را فراهم کنیم و در کنار آن پشتیبانی های مالی را ادامه دهیم.

جاسبی در خصوص سهم اعضای هیئت علمی این دانشگاه در تولید علم گفت: تلاش داریم سهم خود در تولید علم را ماه به ماه و سال به سال افزایش دهیم.