به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام محمد رضا فاکر نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با خبرنگاران گفتگو می کرد، با اشاره به حماسه آفرینی‌های ملت ایران در طول 29 سال گذشته، گفت که مردم در 24 اسفند با حضور گسترده در انتخابات مجلس هشتم توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور در صحنه های مختلف همچون روز قدس و راهپیمایی 22 بهمن ، همواره حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی به اثبات رسانده و در 29 سال گذشته ثابت کرده با همه ناملایمات ، در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب از جان و مال خود دریغ نمی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتخابات آتی مجلس اظهار داشت: طمع دشمن برای بهره برداری از این انتخابات آنقدر زیاد است که هر مسلمان موحدی از آن آگاه شود، آرام نخواهد گرفت اما خوشبختانه ملت ایران در این عرصه به طور گسترده و با شکوه حضور می یابد و با حضور حماسی توطئه های آنها را خنثی خواهد کرد.

حجت الاسلام فاکر افزود: ملت ایران به دشمنان نشان خواهد داد که پای اعتقادات، آرمانها و ارزش های اسلامی و انقلابی خود ایستاده و ذره ای از مواضع حق عقب نشینی نکرده و بار دیگر " نه " بزرگ به دشمنان خواهد گفت.

از نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی وعضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در باره برخی شایعات مبنی بر انصراف او از کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه مشهد سئوال شد که وی در پاسخ از اینکه بعضی ها عمر گرانبهای خود را صرف ساختن و ترویج شایعات کذب می کنند و دین خود را به دنیای دشمنان می فروشند ، ابراز تاسف کرد.

حجت الاسلام فاکر که عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان است ، در پایان گفت: اینجانب به یاری خدا، تا آخر عمر برای خدمت گذاری به اسلام و انقلاب و مردم خوب ایران ایستاده ام و از حضور در هیچ جبهه ای انصراف نخواهم داد.