به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سروش که سهمی از اعتبار گذشته خویش را در میان اهل فرهنگ و ادب وامدار حضور قیصر امین پور می داند نه فقط به خاطر ادای دین به یکی از سردبیران نشریه "سروش نوجوان" که به دلیل سالها همکاری و مصاحبت با قیصر امین پور سوگنامه ای را درباره او منتشر کرد.

این سوگنامه برگرفته از حرفهای همرزمان، هنرمندان و ادیبان، دوستان و شاگردان زنده یاد امین پور در قالب کتاب "رسم شقایق" به چاپ رسیده است.

در این کتاب افرادی چون رضا پورحسین، علی اصغر شعردوست، حسن حبیبی، کرم رضا پیریایی، مهدی فیروزان، رضا سید حسینی، احمد سمیعی، بدرالزمان قریب، عبدالله گیویان، مرتضی کاخی، جواد محقق، مظاهر مصفا، بهاءالدین خرمشاهی، تقی پور نامداریان و فاطمه راکعی، شاعرانی چون محمد علی بهمنی، ساعد باقری، محمود شاهرخی، حمید سبزواری، علی موسوی گرمارودی، علی معلم و حسین اسرافیلی در کنار هنرمندانی مانند سید حسام الدین سراج، علیرضا افتخاری، ابوالفضل زرویی نصرآباد و شاگردان و همکاران قیصر درباره او گفته و نوشته اند.

"رسم شقایق" در 352 صفحه به انضمام هشت صفحه تصویر در قطع رقعی به قیمت 35 هزار ریال عرضه شده است.