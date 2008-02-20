  1. استانها
  2. کرمان
۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

کاهش شدید قیمت پیاز برای کشاورزان نگران کننده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد گفت: برداشت محصول پیاز طرح استمرار در حالی آغاز شده است که کاهش شدید قیمت پیاز در بازار نگران کننده است.

فریدون افشارمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح از هر هکتار 60 تن پیاز برداشت می شود و پیش بینی می شود از مجموع زمین های تحت کشت پیاز در شهرستان عنبرآباد 54 هزار و 600 تن محصول پیاز برداشت می شود.

وی تصریح کرد: برداشت پیاز طرح استمرار از سطح 910 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان عنبرآباد انجام می شود.

افشارمنش گفت: برداشت محصول پیاز در حالی انجام می شود که کاهش قیمت این محصول در چند روز گذشته به سرعت ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: تولید زیاد محصول پیاز در جنوب استان کرمان و همزمان شدن برداشت در این منطقه و استان اصفهان دلیل عمده کاهش قیمت پیاز است.

 


 

کد مطلب 642399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها