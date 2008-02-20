کاهش شدید قیمت پیاز برای کشاورزان نگران کننده است

فریدون افشارمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح از هر هکتار 60 تن پیاز برداشت می شود و پیش بینی می شود از مجموع زمین های تحت کشت پیاز در شهرستان عنبرآباد 54 هزار و 600 تن محصول پیاز برداشت می شود.
وی تصریح کرد: برداشت پیاز طرح استمرار از سطح 910 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان عنبرآباد انجام می شود.
افشارمنش گفت: برداشت محصول پیاز در حالی انجام می شود که کاهش قیمت این محصول در چند روز گذشته به سرعت ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: تولید زیاد محصول پیاز در جنوب استان کرمان و همزمان شدن برداشت در این منطقه و استان اصفهان دلیل عمده کاهش قیمت پیاز است.
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