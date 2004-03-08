ادبيات محلي و قومي ، در خطر فراموشي

اين سال‏ها، عليرغم تلاش مفيد عده‏اى از نويسندگان و فرهيختگان اهل فرهنگ كه در شهرستان‏هاى كشور، اقامت گزيده‏اند و اصولاً در همان سامان، ريشه‏دارند، سايرين، همواره كوشيده‏اند تا مانند مركزنشينان، بگويند و بنويسند. نمى‏خواهم بگويم رنگ رخسار پايتخت‏نشينان، آنان را فريفته است اما قطعاً اين موضوع كه اتفاقاً از اسرار ضمير هم نشانه‏ هايى به همراه دارد، بى‏تأثير نيست.

زبان نوشتار و گفتار رايج در پايتخت، بى‏ترديد وام‏گرفته از ادبياتى غنى و نيرومند است كه ريشه‏ هاى آن به فرهنگ اصيل ايرانى و فارسى برمى‏گردد و تا به حال هيچ زبان‏شناسى نتوانسته مدعى شود كه اين ريشه‏ ها صرفاً در پايتخت وجود دارد. علاوه بر اين، در فرهنگ و ادب معاصر، امروزه چهره‏ هايى توانمند و شاخص وجود دارد كه قريب به اتفاق آنها شهرستانى‏اند و اگرچه در آفرينش اثر خود، صريحاً به اين نكته نپرداخته‏اند و از گويش و... بهره نگرفته‏اند اما به جاذبه‏ هايى پرداخته‏اند كه اين جاذبه‏ ها در زبان گفتارى و نوشتارى تهران‏نشينان، بسيار كم‏فروغ است.



متأسفانه عده‏اى فكر مى‏كنند كه به سبك اهل پايتخت نوشتن و با سلوك اينان، سخن گفتن و انديشيدن و راه به چند محفل و نشريه و... بردن، مقدماتى براى جهانى شدن و... است! در حالى كه به دور شدن از ريشه‏ ها ي محلي و قومي منجر مي شود.

با اين حال، باز هم متأسفانه عده‏اى فكر مى‏كنند كه به سبك اهل پايتخت نوشتن و با سلوك اينان، سخن گفتن و انديشيدن و راه به چند محفل و نشريه و... بردن، مقدماتى براى جهانى شدن و... است! در حالى كه ورود به اين بركه مه‏آلود كه برخى آن را به اشتباه دريا تصور مى‏كنند، نه‏تنها محصولى براى شاعر، اديب و زبان‏شناس قومى و محلى ندارد، بلكه او را از ريشه‏ هاى عميق و نجيب خويش نيز دور مى‏سازد و او را با ديگران همرنگ مى‏كند؛ همان اتفاقى كه نبايد بيفتد و... قديم‏الايام كه هنوز پاى ماشين چاپ به شهرهاى ديگر باز نشده بود و اين امكان فقط در تهران وجود داشت، مى‏گفتيم و باور داشتيم كه پايتخت، به درد عرضه به‏موقع آثار مى‏خورد و خيلى سريع درباره آثار فرهنگى و ادبى، اطلاع‏رسانى مى‏شود اما امروزه هر استان و شهرى، حداقل سه نشريه و چند مركز نشر و... دارد. اگر بخواهيم بگوييم كه ناشر شهرستانى، امكان انتشار آثار اهل فكر و فرهنگ را ندارد، اين نكته را قطعاً مى‏توانيم به ناشران پايتخت نيز تعميم دهيم. اينجا هم توزيع، چاپ و... سهل و ممتنع و گاه ناممكن است و اگر در مواقعى راجع به يك اثر، معجزه‏اى صورت مى‏گيرد، اين معجزه، از خود اثر و خلاقيت‏هاى متن سرچشمه مى‏گيرد ولاغير.

اين در حالى است كه متأسفانه جريان فرهنگ و ادبيات قومى و محلى در ساير نقاط كشور، آرام و كم‏طنين است و اتفاق خاصى در اين حوزه رؤيت نمى‏شود. فولكلورشناسان محلى نيز آرام گرفته‏اند يا آنطور كه شايسته است، افكار عمومى را از تلاش‏هاى خود آگاه نمى‏سازند.

زنگ خطر به مسلخ رفتن اين فرهنگ و ادبيات غنى، محلى و بومى رفته رفته به گوش مى‏رسد، از طرفى، صداى كاذب هياهوهاى پايتخت و مجموعه‏ هايى كه گاه از قريب به اتفاق آنها يك حرف واحد و تأمل‏برانگيز شنيده نمى‏شود، اما ظاهرى فريبنده دارد و قدرت رسانه‏اى، به آن رسميت و آوازه مى‏بخشد، گوش اهالى را كر مى‏كند!