ادبيات محلي و قومي ، در خطر فراموشي

اين سالها، عليرغم تلاش مفيد عدهاى از نويسندگان و فرهيختگان اهل فرهنگ كه در شهرستانهاى كشور، اقامت گزيدهاند و اصولاً در همان سامان، ريشهدارند، سايرين، همواره كوشيدهاند تا مانند مركزنشينان، بگويند و بنويسند. نمىخواهم بگويم رنگ رخسار پايتختنشينان، آنان را فريفته است اما قطعاً اين موضوع كه اتفاقاً از اسرار ضمير هم نشانه هايى به همراه دارد، بىتأثير نيست.
زبان نوشتار و گفتار رايج در پايتخت، بىترديد وامگرفته از ادبياتى غنى و نيرومند است كه ريشه هاى آن به فرهنگ اصيل ايرانى و فارسى برمىگردد و تا به حال هيچ زبانشناسى نتوانسته مدعى شود كه اين ريشه ها صرفاً در پايتخت وجود دارد. علاوه بر اين، در فرهنگ و ادب معاصر، امروزه چهره هايى توانمند و شاخص وجود دارد كه قريب به اتفاق آنها شهرستانىاند و اگرچه در آفرينش اثر خود، صريحاً به اين نكته نپرداختهاند و از گويش و... بهره نگرفتهاند اما به جاذبه هايى پرداختهاند كه اين جاذبه ها در زبان گفتارى و نوشتارى تهراننشينان، بسيار كمفروغ است.
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متأسفانه عدهاى فكر مىكنند كه به سبك اهل پايتخت نوشتن و با سلوك اينان، سخن گفتن و انديشيدن و راه به چند محفل و نشريه و... بردن، مقدماتى براى جهانى شدن و... است! در حالى كه به دور شدن از ريشه ها ي محلي و قومي منجر مي شود.
اين در حالى است كه متأسفانه جريان فرهنگ و ادبيات قومى و محلى در ساير نقاط كشور، آرام و كمطنين است و اتفاق خاصى در اين حوزه رؤيت نمىشود. فولكلورشناسان محلى نيز آرام گرفتهاند يا آنطور كه شايسته است، افكار عمومى را از تلاشهاى خود آگاه نمىسازند.
زنگ خطر به مسلخ رفتن اين فرهنگ و ادبيات غنى، محلى و بومى رفته رفته به گوش مىرسد، از طرفى، صداى كاذب هياهوهاى پايتخت و مجموعه هايى كه گاه از قريب به اتفاق آنها يك حرف واحد و تأملبرانگيز شنيده نمىشود، اما ظاهرى فريبنده دارد و قدرت رسانهاى، به آن رسميت و آوازه مىبخشد، گوش اهالى را كر مىكند!
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