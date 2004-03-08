ما بهترين تيم را داشتيم

محمد بلوطي سرمربي جوان برق كه توانست با عده اي جوان عنوان نايب قهرماني را كسب كند، با بيان اين مطلب به خبرگزاري "مهر" افزود: من ازابتداي آغازليگ درآن حضورداشتيم اما دراين دوره اكثرتيمها با قدرت كاررا شروع كردند وشاهد يك ليگ سطح بالا بوديم به خصوص 5 تيم اول كه واقعا خوب بودند.

بلوطي باتاكيد بربهترين بودن تيم برق دررقابتهاي سالجاري ادامه داد: با اين تيم كه اتفاقا جوان ترين تيم ليگ بود توانستيم نتايج خوبي كسب كنيم بچه ها سخت تلاش كردند تا درنهايت توانستيم عنوان با ارزش نايب قهرماني را بدست آوريم.

سرمربي برق در مورد قضاوت داوران گفت: داوريها نه خوب بود ونه بد ضعفي هاي داشت ومن اميدوارم دردوره بعد با برنامه هاي كه كميته داوران انجام مي دهد، بهترازاين بشود چرا كه داوران خوبي داريم ومي توانند بهتر باشند.

وي درمورد تفاوت نهمين دوره ليگ با اردوقبلي خاطرنشان كرد: دراين دوره نفراتي كه چند سال پيش دراردوي تيم ملي با حضور داشتند، هركدام هدايت يك تيم را برعهده داشتند كه توانستند ازتجربه ومسابقه خود به بهترين شكل بهره ببرند وباارنج خوب و كوچ كردن خوب نتايج خوبي هم كسب كنند. 5 تيم اول ازاين نفرات استفاده كردند.

بلوطي درمورد نقطه ضعف ليگ يادآورشد: تبليغات ليگ خيلي ضعيف بود انعكاس خبري كم داشت. تيمهايي كه سرمايه گذاري مي كنند، توقع دارند تبليغات وانعكاس خبري بيشترروي ليگ وجود داشته باشد، درحقيقت ليگي كه بسياري ازقهرمانان آسيا وجهان در آن شركت دارند بايد توجه بيشتري را جلب كنند.

سرمربي برق درپايان بهترينهاي ليگ را اين چنين معرفي كرد:

پديده ليگ: وحيد سرلك (برق )

چهره برتر ليگ: حسين قمي (صنام)

بهترين داور: ...

بهترين مربي: 5 مربي 5 تيم اول