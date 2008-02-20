به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 13 قسمت 20 دقیقهای بر اساس طرحی از آفرین سمنانی، نویسندگی مهدی اسماعیلی و کارگردانی آرش سجادی حسینی با تکنیک رئال عروسکی ساخته میشود. در این مجموعه از انیمیشن و کروماکی (پرده آبی) برای پرداخت بهتر داستان بهره گرفته شده است.
مجموعه "صندوقخانه" برای گروه سنی کودک و نوجوان است و ماجرای دو برادر به نامهای مجید و حمید را روایت میکند که مادرشان برای نگهداری از مادربزرگ به شهرستان رفته و آنها با پدرشان زندگی میکنند، اما در اثر پیدا شدن دو بچه لولو در خانهشان برای آنها اتفاقاتی عجیب و غریب میافتد و ...
نادر علیمردانی تهیهکنندگی این مجموعه را به عهده دارد و در آن رضا فیاضی، ایرج سنجری، اشکان سهیلی، علی بوذری و ... بازی میکنند. رضا فیاضی، یوسف و یونس صادقی عروسکگردانی مجموعه "صندوقخانه" را به عهده داشتند.
انیمیشن 12 دقیقهای "نامهای به آفتاب" به کارگردانی فرحناز باقر و تهیهکنندگی مرکز صبا تولید شده است. این انیمیشن با تکنیک دوبعدی و با روش سنتی بر اساس داستانی واقعی از خاطره یک کودک روستایی شکل گرفته است.
فرحناز باقر فیلمنامه این انیمیشن را نوشته و داستان درباره پسری به نام مجید است که در یک روستای دورافتاده زندگی میکند. او آرزو دارد برای حضرت امام خمینی (ره) نامهای بنویسد، اما به دلیل اینکه در روستای آنها امکانات پستی وجود ندارد، تصمیم میگیرد از روشی دیگر نامه را پست کند و ...
عوامل تهیه این پروژه عبارتند از طراحی و اجرای فضاها: فرحناز باقر، طراح شخصیت و استوری برد: حمید برزویی، طراح کلید: ابراهیم موحدی، طراح بینابین: محمد نجاتی و اعظم ولی زاده، طراح دسن: ندا معتمدی، اجرای رایانه و تدوین: خلیل اله گرجی و سرپرست قسمت کامپیوتر: علیرضا باقر.
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