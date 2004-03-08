قانون اساسي موقت عراق امضا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، قانون اساسي موقت عراق امروز توسط اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق در كاخ جمهوري شهر بغداد و با حضور پل برمر حاكم آمريكائي عراق امضا شد.
اين درحالي است كه امضاي اين قانون پيش از اين دوبار به دليل انفجارهاي روز عاشورا و نيز اختلاف نظر به تعويق افتاده بود.
اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز دوشنبه قانون اساسي موقت عراق را امضا كردند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، قانون اساسي موقت عراق امروز توسط اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق در كاخ جمهوري شهر بغداد و با حضور پل برمر حاكم آمريكائي عراق امضا شد.
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