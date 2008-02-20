با هر گونه گرانفروشی بلیت هواپیما برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت: نظر به نزدیک شدن به ایام عید و افزایش پروازها جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی در خصوص قیمت بلیت هواپیما به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده که بر اساس نرخ مصوب عمل کنند.

جعفرزاده با اشاره به اینکه هفته آینده سامانه تلفن 1870 با ظرفیت 30 خط تلفن جهت ارائه پیشنهادات، شکایات و نظرات مسافران راه اندازی می شود، گفت: یقینا با آژانسهای فروشنده بلیت هواپیما خارج از نرخ مصوب برخورد شده و در صورت تکرار از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.