گزارش خبرنگار مهر، دکتر خورشیدیان موبد زرتشتیان ایران در همایش علمی، پژوهشی و بین المللی " صلح، زنان، ادیان الهی" با اشاره به اینکه تنها باورهای انسانی است که امنیت انسانی در پی خواهد داشت، به بررسی واژه دیانای زرتشتی پرداخت و اظهار داشت: این واژه از ریشه دین است که درک درست و انسانی زیستن، پیدا کردن وجود گمشده خدا در خویش و هدایت به طرف خدا معنای این واژه است.

وی با اشاره به اینکه در اوستا زنان پارسا و نیکوکار در کنار مردان پارسا و نیکوکار ستایش شده اند و هر حقی که به مردان داده شده به زنان نیز داده شده است، تصریح کرد: هیچ اتفاقی در جهان غیر علمی نیست، قانون ابدی عشق بر جهان حاکم است که کارش شناخت عشق و مطابقت اعمال با آن است.

موبد زتشتیان ایران تأکید کرد: هر انسانی که اندیشه و گفتارش نیک باشد و در گسترش نیکی کوشا باشد، بهشت برین از آن او خواهد بود.

خورشیدیان با بیان اینکه امروز در جهان خردگرایی افراطی گسترش یافته و دینداری در حقیقت فراموش شده است، گفت: بیشتر دانشمندان ریاضیدانان در خدمت پول هستند، به طوری که اندیشه های نژاد پرستانه قومی افراطی اهریمن ساز جای اندیشه های انسان ساز را گرفته است.

وی در ادامه یاد آور شد: دین مردم جهان که بتواند اخلاق انسانی بسازد و قوانین را در جهان بنویسد از دست رفته و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. همه پیروان ادیان الهی به یکتایی خدا اعتقاد دارند و باید به حقوق انسانها احترام گذاشت. بانوان دارای روحیه لطیفی هستند که در تربیت فرزندان بیشترین اثرگذاری را دارند، بنابراین می توانند در لزوم صلح و صفات انسانی از مردان پیشی گیرند تا با شناخت علل و نارساییهای موجود در جهان بر این مهم توفیق یابند.