بزرگترین تبلیغ جامعه پزشکی کیفیت درمان آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب الدین صدررئیس سازمان نظام پزشکی کشور درمراسم افتتاحیه چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران در محل هتل المپیک تهران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: اساسا جامعه پزشکی نیازمند تبلیغات مختلف که در بخشهای دیگر رایج است نبوده و هر چه ارائه خدمات وایجاد ارتباط بین بیمار و پزشک بهتر صورت گیرد خود بهترین تبلیغ می باشد.

وی با اشاره به پیشرفتهای حرفه پزشکی پس از انقلاب گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 4000 پزشک خارجی درکشور مشغول به فعالیت بودند در حالیکه هم اکنون در هیچ یک از زمینه های پزشکی نیازمند خارج نیستیم و به جرات می توان گفت کلیه نیازهای تخصصی و فوق تخصصی در داخل کشور مرتفع می شود.

وی پیشرفتهای رشته دندانپزشکی و جراحی فک و صورت را درداخل کشور از نکات برجسته نظام سلامت کشور برشمرد و افزود: کارنامه جراحان فک و صورت در دوران دفاع مقدس و پس از آن کارنامه قابل قبولی بوده وخوشبختانه امروز چه از نظر انجام جراحی های مختلف و چه از نقطه نظر پیشرفتهای نانو تکنولوژی و نانومدیسین شاهد پیشرفتهای وسیعی هستیم .

خاطرنشان می شود: در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران که با پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده بود به پیشکسوتان و پیشگامان جراحی فک و صورت و دندانپزشکی ایران وهمچنین پژوهشگران برجسته این رشته لوح یاد بود و تندیس کنگره اهدا گردید.

یاد آوری می شود چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران تا سوم اسفند ماه جاری در محل هتل المپیک تهران با حضور بیش از 1000 شرکت کننده و 40 سخنران از 30 کشور جهان و برپایی نمایشگاه تجهیزات پزشکی ادامه خواهد داشت.