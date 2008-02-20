شکست پرسپولیس برابر راه آهن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 14 امروز دو تیم پرسپولیس و راه آهن به قضاوت خدادادافشاریان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول تیم فوتبال راه آهن برابر حریف خود به یک پیروزی شیرین دست یافت.

در این دیدار تیم فوتبال راه آهن در دقیقه 20 توسط میثم بائو و در دقیقه 30 توسط احمد تقوی به دو گل رسید تا نیمه اول را با برتری به سود خود به پایان برساند. راه آهن در این نیمه بهتر از پرسپولیس بازی کرد و هر چند زمان کمتری را در اختیار داشت اما بارها تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت.

پرسپولیس در هفته بیستم نیز نیمه اول دیدار برابر ابومسلم را با شکست 3 برصفر به رختکن رفته بود اما در پایان بازی نتیجه 3 بر3 رقم خورد.