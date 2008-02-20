  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

/هفته بیست و دوم لیگ برتر/

شکست پرسپولیس برابر راه آهن در پایان نیمه اول

شکست پرسپولیس برابر راه آهن در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن با شکست شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 14 امروز دو تیم پرسپولیس و راه آهن به قضاوت خدادادافشاریان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول تیم فوتبال راه آهن برابر حریف خود به یک پیروزی شیرین دست یافت.

در این دیدار تیم فوتبال راه آهن در دقیقه 20 توسط میثم بائو و در دقیقه 30 توسط احمد تقوی به دو گل رسید تا نیمه اول را با برتری به سود خود به پایان برساند. راه آهن در این نیمه بهتر از پرسپولیس بازی کرد و هر چند زمان کمتری را در اختیار داشت اما بارها تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت.

پرسپولیس در هفته بیستم نیز نیمه اول دیدار برابر ابومسلم را با شکست  3 برصفر به رختکن رفته بود اما در پایان بازی نتیجه 3 بر3 رقم خورد.

کد مطلب 642464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها