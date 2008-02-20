سرانه ورزشی کشور در دو سال گذشته 10 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن مسلمی نائینی ظهر امروز در سی و هفتمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی و معاونین ورزش خواهران دانشگاههای کشور در مشهد افزود: بودجه سرانه ورزشی طی دو سال گذشته 10 برابر شده این در حالی است که اثر این بودجه 10 برابری دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: این میزان افزایش سرانه ورزشی نشان دهنده توجه دولت جدید بر مسئله ورزش است که ما نیز به عنوان متولی باید با برنامه ریزیهای صحیح اثرات را مطابق افزایش بودجه بالا ببریم.

دانشیار حسن مسلمی با اشاره به اینکه در کل کشور ما 80 درصد جامعه توسط دولت اداره می شود و تنها 20 درصد در دست بخش خصوصی است، عنوان کرد: این درصدها در کشورهای توسعه یافته اغلب معکوس است پس باید تلاش کنیم که حداقل بین این دو مقوله توازن برقرار کنیم.

دکتر مسلمی نزدیک کردن تجهیزات ورزشی به خوابگاههای دانشجویی و نیز واگذاری اعتبار خرید دوچرخه به برخی از دانشگاههای کشور را از برنامه های این سازمان معرفی کرد.

وی با توجه به اینکه برخی از ورزشکاران ممتاز دانشجوی ما به دلیل مسائل ورزشی گاهی اوقات در مسئله تحصیل و آموزش با مشکل مواجه می شوند بر آن شدیم آموزشهای مکاتبه ای و معرفی به استاد را برای آنان در جلسه کمیسیون موارد خاص مرکز به تصویب برسانیم.

وی اظهار داشت: آموزش در دانشگاه ناموس دانشگاه است پس اساتید و مسئولان دانشگاهی ما به عنوان زیر ساختی از ناموس دانشگاه خود باید الگوی ورزشی باشند چون مردم به ملوک خود نگاه می کنند.

مسلمی در پایان یکی از راههای حل مشکل ترافیک ایران را استفاده از دوچرخه دانست و افزود: ما قدمی نو در راستای تحقق این هدف در دانشگاهها بر داشته ایم و اعتبار خرید دوچرخه به بعضی از دانشگاهها واگذار شده است.