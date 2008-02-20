آشنایی نسل جدید با چشم انداز 20 ساله نظام در کتاب "فردای روشن"

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: مهمترین عناوین مطرح شده در این کتاب شامل: تدوین سند چشم انداز، تعریف چشم انداز، اهمیت چشم انداز، لزوم آشنایی با چشم انداز، فایده چشم انداز، راه رسیدن به چشم انداز، اهداف چشم انداز، نقش جوانان و موانع چشم انداز است.

براساس این گزارش ، در قسمتی از این کتاب آمده است: چشم انداز بیست ساله حقیقتا جاده بسیار مستحکمی به سمت یک آینده روشن، زیر پای ملت و مسئولان باز می کند این یک آینده مطلوب و یک گام بلند در راه رسیدن به آرمان های والای اسلامی است که در آن پیشرفت مادی، فرهنگی، تعالی معنوی و اخلاقی و هویت اسلامی وجود دارد.

این سند یک کار اساسی و مهم است، افق آینده کشور را برای آحاد مردم روشن و مشخص می کند که در آن هدف نهایی، تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان عنوان شده، تمام امیدهای دشمنان را به یاس مبدل کرد.

بر اساس این گزارش، در متن سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است: ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده موثر در روابط بین الملل است.

بنابراین گزارش، جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله ویژگی های توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا درتولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد داشت.