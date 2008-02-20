سپردن منابع طبیعی به مردم زمینه ساز حفظ آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله محی الدین حائری شیرازی پیش از ظهر امروز در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج اظهار داشت: بکارگیری روشهای غلط در مدیریت منابع آبی و گیاهی موجب وابستگی کشور به بیگانگان شد به نحوی که مردم در گذشته با احداث قنات، زمینهای خشک و بیابانی کشور را زنده نگه داشتند اما امروزه با ایجاد بی رویه چاه ها، قناتها خشک و بی اثر شده اند.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم در مدیریت منابع آبی و کشاورزی افزود: لازم است در همه امور تصمیم گیری و اجرا مردم مجری باشند به نحوی که شرکت کشاورزان در جلسات تصمیم گیری مهم است و دولت باید تنها در نقش داوری عمل کند و مالکیت اراضی را به مردم بسپارد.

آیت الله حائری برای شرکت در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران به کرج سفر کرده است.