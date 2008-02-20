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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

کتاب "21 ‬داستان از ‪ 21‬نویسنده فرانسوی" در ارومیه نقد شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: کتاب "‪ 21‬داستان از ‪ 21‬نویسنده فرانسوی" ظهر امروز در حوزه هنری ارومیه با حضور اساتید ادبیات این شهرستان نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نشست ادبی، کتاب یاد شده که توسط ابوالحسن نجفی ترجمه شده است معرفی و بخشهایی از آن قرائت شد.

اساتید ادبیات ارومیه، در این نشست درباره تاریخچه و ویژگیهای ادبیات داستانی فرانسه و نوآوری در داستانهای نویسندگان برجسته فرانسوی بحث و گفتگو کردند.

همچنین در حاشیه این نشست داستان قصه حضور از مجموعه ادبیات داستانی ایرانی که به قلم ابوتراب خسروی نوشته شده بررسی شد.

نشستهای هفتگی نقد و بررسی آثار داستانی ایران و جهان به منظور آشنایی جوانان با آثار فاخر ایرانی و خارجی و به همت کانون آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار می شود.

کد مطلب 642521

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