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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

/انتخابی تیم ملی شطرنج/

شکست استاد بین المللی مردان و زنان / آتوسا پورکاشیان مساوی کرد

شکست استاد بین المللی مردان و زنان / آتوسا پورکاشیان مساوی کرد

دیدارهای مرحله فینال رقابت های قهرمان کشوری شطرنج به منظور انتخاب اعضای تیم ملی با برگزاری دیدارهای دور پنجم مردان و دور چهارم زنان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد فیده در دور پنجم مرحله فینال مسابقات قهرمان کشوری بر سینا صالحی غلبه کرد، فرج دلیر از اصغر گلی زاده باخت، استاد فیده محسن شعرباف برابر حمیدرضا محمدی پیروز شد، استاد بزرگ احسان قائم مقامی بر استاد بین المللی این رشته یعنی محسن قربانی غلبه کرد، ابراهیم احمدنیا نتیجه را به محسن وقار واگذار کرد، استاد فیده سید احمد موسویان مقابل شاهین ساده به برتری دست یافت و پویا دوستکام با ابراهیم مومنی مساوی کرد.

در دور چهارم دیدارهای بانوان نیز بعدازظهر روز گذشته استاد فیده بانوان غزل حکیمی فرد از میترا حجازی پور باخت، نینا همتی زاده استاد بین المللی بانوان شایسته قادر پور را برد، ساره تاجیک با استاد بین المللی بانوان آتوسا پورکاشیان مساوی کرد، استاد فیده مونا سلمان ماهینی از متین فردی برد و هما علوی نتیجه را به استاد فیده بانوان شهره بیات واگذار کرد.

رقابت های قهرمان کشوری شطرنج در مرحله فینال از روز شنبه هفته جاری با شرکت 11 بازیکن در بخش زنان و14 شطرنجباز در بخش مردان آغاز شد. این مسابقات تا 7 اسفند ماه ادامه دارد و در پایان 6 برتر مردان و زنان به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

کد مطلب 642526

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