ساعد باقری شاعر برتر استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد استان تهران، این جشنواره در بخشهای شعر "امام و انقلاب"، "پایداری و انتفاضه"، "اجتماعی"، "آیینی"، "کودک و نوجوان" و "آزاده" برپا شد.

هیئت داوران دومین جشنواره شعر فجر شامل جواد محقق، اسماعیل امینی، سید عباس سجادی، فاضل نظری و مصطفی محدثی به دبیری حسین اسرافیلی به بررسی آثار پرداخته و ساعد باقری را به عنوان شاعر برتر استان تهران اعلام کردند.

ساعد باقری

همچنین از سوی هیئت داوران محسن خاتمی به عنوان شاعر برتر جوان انتخاب شد و مجموعه آثار وی با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ خواهد رسید.

بر این اساس احمد عزیزی در بخش شعر امام و انقلاب، عرفان نظرآهاری در بخش شعر کودک و نوجوان، سهرابی نژاد در بخش شعر آیینی، شیرین علی گل مرادی در بخش پایداری و انتفاضه، منوچهر احترامی در بخش اجتماعی، یدالله مفتون امینی در بخش شعر آزاد و امید مهدی نژاد در بخش جوان به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد.