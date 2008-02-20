تصویب پیمان لیسبون در پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیمان لیسبون که پس از رد شدن قانون اساسی اروپا ازسوی رای دهندگان آلمانی و فرانسوی در سال 2005 جایگزین این قانون شد؛ امروز با اکثریت قاطع آراء در پارلمان اروپا به تصویب رسید.

پارلمان اروپا در استراسبورگ با 525 رای موافق 115 رای مخالف و 29 رای ممتنع این پیمان را تصویب کرد.

مجارستان اولین کشور اروپایی است که در تاریخ 18 دسامبر سال 2007 پیمان لیسبون را به تصویب رساند.

اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 22 آذر پس از یک دوره رایزنی های طولانی مدت پیمان لیسبون را امضا کردند.

این پیمان بر ارزشهای اساسی اروپا، برابری دموکراتیک، رعایت حقوق اساسی، آزادیهای قومی، دسترسی به عدالت و همبستگی تاکید دارد.

این پیمان همچنین در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته می شود.