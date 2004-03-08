طرح نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 اجرا شد

به منظور افزايش تيراژ توليد و كيفيت و نيز جلب رضايت مشتريان ، نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 با موفقيت اجرا شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير مهندسي كيفيت شركت ايران خودرو با اعلام اين خبر گفت: با اجراي اين طرح ، ضمن افزايش كيفيت قطعات بدنه پژو ، ميزان توليد روزانه درهاي خودرو پژو 405 از 750 دستگاه به هزار دستگاه در سال آينده قابل افزايش است.

حميد رضا تقوي نژاد افزود: درهاي جديد كه در چارچوب طرح نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 توليد شده است هفته اول اسفند ماه روي بدنه فعلي اين خودرو نصب شده .

وي اظهار داشت: اجراي طرح نوسازي قالب هاي مذكور ، در زمينه كاهش هزينه توليد قطعات پژو 405 موثر است.

تقوي نژاد افزود: بخش مهم ديگري از نوسازي قالب هاي بدنه پژو 405 در تعطيلات نوروزي انجام خواهد شد.

