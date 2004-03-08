به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير مهندسي كيفيت شركت ايران خودرو با اعلام اين خبر گفت: با اجراي اين طرح ، ضمن افزايش كيفيت قطعات بدنه پژو ، ميزان توليد روزانه درهاي خودرو پژو 405 از 750 دستگاه به هزار دستگاه در سال آينده قابل افزايش است.
حميد رضا تقوي نژاد افزود: درهاي جديد كه در چارچوب طرح نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 توليد شده است هفته اول اسفند ماه روي بدنه فعلي اين خودرو نصب شده .
وي اظهار داشت: اجراي طرح نوسازي قالب هاي مذكور ، در زمينه كاهش هزينه توليد قطعات پژو 405 موثر است.
تقوي نژاد افزود: بخش مهم ديگري از نوسازي قالب هاي بدنه پژو 405 در تعطيلات نوروزي انجام خواهد شد.
مدير مهندسي كيفيت شركت ايران خودرو خبرداد:
طرح نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 اجرا شد
به منظور افزايش تيراژ توليد و كيفيت و نيز جلب رضايت مشتريان ، نوسازي قالب هاي قطعات بدنه پژو 405 با موفقيت اجرا شد
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