تیمی که بد بازی می کند باید ببازد / گل دوم اشتباه بزرگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از شکست 2 بریک تیمش برابر راه آهن با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما در این دیدار فوتبال خوبی را به نمایش نگذاشتیم و تیمی که نتواند خوب بازی کند طبیعتا بازی را به حریف واگذار خواهد کرد.

قطبی ادامه داد: پرسپولیس در نیمه اول فوتبال ضعیفی را به نمایش گذاشت و روی اشتباهات بازیکنان دو گل دریافت کرد که در این بین گل دوم اشتباه بزرگی بود و کار را برای ما سخت کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: راه آهن در نیمه اول فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و به خاطر اشتباهات بازیکنان ما توانست به دو گل برسد و در نیمه دوم هم به فکر دفاع از این دو گل بود.

وی افزود: با این حال معتقدم که راه آهن ضد فوتبال بازی نکرد و این تیم ما بود که فوتبال ضعیفی را به نمایش گذاشت. آنها نیمه اول برتر بودند و در نیمه دوم تنها یک موقعیت روی ضد حمله داشتند.

قطبی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم می توانستند از شکست فرار کنند خاطر نشان کرد: با به میدان فرستادن چند بازیکن سعی داشتیم که نتیجه بازی را تغییر دهیم اما دفاع خوب راه آهن این اجازه را به ما نداد که بتوانیم به گل تساوی دست پیدا کنیم. ما روز بدی را پشت سر گذاشتیم و نتیجه را هم به راه آهن واگذار کردیم.