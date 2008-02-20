  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

افشین قطبی :

تیمی که بد بازی می کند باید ببازد / گل دوم اشتباه بزرگی بود

تیمی که بد بازی می کند باید ببازد / گل دوم اشتباه بزرگی بود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه تیمش در دیدار برابر راه آهن ضعیف بازی کرد گفت: تیمی که بد بازی می کند باید ببازد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از شکست 2 بریک تیمش برابر راه آهن با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما در این دیدار فوتبال خوبی را به نمایش نگذاشتیم و تیمی که نتواند خوب بازی کند طبیعتا بازی را به حریف واگذار خواهد کرد.

قطبی ادامه داد: پرسپولیس در نیمه اول فوتبال ضعیفی را به نمایش گذاشت و روی اشتباهات بازیکنان دو گل دریافت کرد که در این بین گل دوم اشتباه بزرگی بود و کار را برای ما سخت کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: راه آهن در نیمه اول فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و به خاطر اشتباهات بازیکنان ما توانست به دو گل برسد و در نیمه دوم هم به فکر دفاع از این دو گل بود.

وی افزود: با این حال معتقدم که راه آهن ضد فوتبال بازی نکرد و این تیم ما بود که فوتبال ضعیفی را به نمایش گذاشت. آنها نیمه اول برتر بودند و در نیمه دوم تنها یک موقعیت روی ضد حمله داشتند.

قطبی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم می توانستند از شکست فرار کنند خاطر نشان کرد: با به میدان فرستادن چند بازیکن سعی داشتیم که نتیجه بازی را تغییر دهیم اما دفاع خوب راه آهن این اجازه را به ما نداد که بتوانیم به گل تساوی دست پیدا کنیم. ما روز بدی را پشت سر گذاشتیم و نتیجه را هم به راه آهن واگذار کردیم.

 

کد مطلب 642551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها