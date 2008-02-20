بدترین بازی فصل پرسپولیس را به نمایش گذاشتیم / قول می دهیم جبران کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خلیلی که پس از شکست تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود: در نیمه نخست بدترین عملکرد پرسپولیس را در فصل جاری به نمایش گذاشتیم و اجازه دادیم تیم راه آهن از دو موقعیتی که بدست آورد به دو گل دست یابد.

وی ادامه داد: ما به روش بازی حریفان احترام می گذاریم اما راه آهن پس از گلهای برتری تنها به دفاع کردن پرداخت و در مواری هم به ضد فوتبال روی آورد. البته این طبیعت فوتبال است که تیم برنده مسابقه به دفاع کردن بپردازد تا نتیجه را حفظ کند.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در این مورد اضافه کرد: در بین دو نیمه با توصیه کادر فنی تیم روش بازی ما هجومی تر شد اما آنها به بازی تاخیر می انداختند تا نتوانیم برنامه های تاکتیکی خود را به خوبی در زمین مسابقه پیاده کنیم.

خلیلی تصریح کرد: پرسپولیس افت نکرده اما این موضوع طبیعی است که یک تیم در طول فصل 2 - 3 مرتبه دچار افت می شود. البته ما در این دیدار بسیار بدشانس بودیم، ضمن اینکه نتوانستیم از موقعیت های خود به خوبی استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در این دیدار خیلی راحت سه امتیاز را از دست دادیم و شرمنده هواداران شدیم اما قول می دهیم تا در بازی های بعد بتوانیم با جبران این امتیاز از دست رفته، همچنان خود را یکی از مدعیان قهرمانی باشیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در خصوص دلیل به مشکل برخوردن پرسپولیس برابر راه آهن گفت: فکر می کنم راه آهنی ها راه بازی با پرسپولیس را بلد هستند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر که ساعت 14 امروز در ورزشگاه آزادی و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، با پیروزی 2 بر یک راه آهن به پایان رسید.